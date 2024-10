Mister Movie | Donald Trump critica il film biografico “falso e senza classe” The Apprentice (Di martedì 15 ottobre 2024) La reazione di Trump al film “The Apprentice” Donald Trump non ha esitato a esprimere il suo disappunto verso il nuovo film “The Apprentice”, che racconta la sua ascesa come magnate immobiliare negli anni ’70 sotto la guida dell’avvocato Roy Cohn. L’ex presidente degli Stati Uniti ha definito il film “falso e senza classe”, ritenendo che sia stato realizzato con l’intento di screditare la sua campagna elettorale per il 2024. Trump ha attaccato il film in un post sulla sua piattaforma Truth Social, descrivendolo come un’opera “politicamente disgustosa” volta a danneggiare il movimento “Rendiamo l’America di nuovo grande” (MAGA). Le accuse di Trump: un attacco politico premeditato Trump ha usato parole dure per condannare il film, affermando che la sua uscita prima delle elezioni presidenziali del 2024 non è una coincidenza. Mistermovie.it - Mister Movie | Donald Trump critica il film biografico “falso e senza classe” The Apprentice Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La reazione dial“Thenon ha esitato a esprimere il suo disappunto verso il nuovo“The”, che racconta la sua ascesa come magnate immobiliare negli anni ’70 sotto la guida dell’avvocato Roy Cohn. L’ex presidente degli Stati Uniti ha definito il”, ritenendo che sia stato realizzato con l’intento di screditare la sua campagna elettorale per il 2024.ha attaccato ilin un post sulla sua piattaforma Truth Social, descrivendolo come un’opera “politicamente disgustosa” volta a danneggiare il movimento “Rendiamo l’America di nuovo grande” (MAGA). Le accuse di: un attacco politico premeditatoha usato parole dure per condannare il, affermando che la sua uscita prima delle elezioni presidenziali del 2024 non è una coincidenza.

