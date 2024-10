Medio Oriente, Giorgia Meloni annuncia: andrò in Libano. Tajani in Israele e Palestina (Di martedì 15 ottobre 2024) «È già previsto che io vada in Libano, e il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la settimana prossima». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, rispondendo al senatore di Iv Enrico Borghi. «Anche con la nostra presenza - ha aggiunto - stiamo facendo tutto quello che è possibile Feedpress.me - Medio Oriente, Giorgia Meloni annuncia: andrò in Libano. Tajani in Israele e Palestina Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) «È già previsto che io vada in, e il ministrosi sta preparando per andare inla settimana prossima». Lo ha detto la premierin sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, rispondendo al senatore di Iv Enrico Borghi. «Anche con la nostra presenza - ha aggiunto - stiamo facendo tutto quello che è possibile

