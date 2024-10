Lortica.it - Mattia Falciani trionfa nel tetrathlon e diventa campione toscano 2012; Alga Atletica Arezzo festeggia anche i giovani talenti delle Esordiadi

(Di martedì 15 ottobre 2024)dell’di prove multiple dell’anno. L’atleta, impegnato nella categoria Ragazzi, si è messo alla prova a Firenze con quarantaquattro coetanei di tutta la regione neldove ogni partecipante è stato chiamato a dimostrare la propria preparazione in un programma variegato tra più specialità di velocità, salti e lanci. In questo contesto,è risultato il migliore del suo anno di nascita, piazzandosi ai primi posti nel salto in lungo con 4.96 metri, nei 60 ostacoli con 9.66 secondi e nel lancio del vortex con 43.66 metri, oltre a essere arrivato terzo nei 600 piani con 1:56.20 minuti: la somma di questi risultati è valsa la vittoria del titolo