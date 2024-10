Manovra, verso tagli 5% spese ministeri (Di martedì 15 ottobre 2024) 16.20 Attesa per stasera alle 20 la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo la Manovra e il decreto fiscale. Sono ancora in corso le limature dei testi. Si va verso tagli del 5% alle spese dei ministeri,spiegano fonti di governo Sul fronte delle tasse, il vicepremier Tajani intanto precisa: possibile contributo di 3-4 miliardi dalle banche. "Non ci saranno nuove tasse". Inoltre si va verso un aumento delle pensioni minime, della stessa entità di quello previsto lo scorso anno. Si confermano aiuti a redditi medio bassi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 16.20 Attesa per stasera alle 20 la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo lae il decreto fiscale. Sono ancora in corso le limature dei testi. Si vadel 5% alledei,spiegano fonti di governo Sul fronte delle tasse, il vicepremier Tajani intanto precisa: possibile contributo di 3-4 miliardi dalle banche. "Non ci saranno nuove tasse". Inoltre si vaun aumento delle pensioni minime, della stessa entità di quello previsto lo scorso anno. Si confermano aiuti a redditi medio bassi.

