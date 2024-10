Manovra, contributo di 3-4 miliardi dalle banche e tagli del 5 per cento per le spese dei ministeri (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo si appresta a varare una Manovra economica cruciale, caratterizzata da alcune decisioni rilevanti e misure di taglio della spesa pubblica. Due punti fermi emergono con chiarezza dalle anticipazioni: da una parte, un contributo economico significativo da parte delle banche, e dall’altra, un taglio del 5 per cento delle spese per i vari ministeri, come confermato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Questo doppio intervento sarà al centro del Documento programmatico di bilancio (Dpb) che dovrà essere presentato a Bruxelles. Per quanto riguarda il settore bancario, il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato che «il contributo delle banche ci sarà e varrà tra i 3 e i 4 miliardi di euro», rassicurando che «non ci saranno nuove tasse. Lettera43.it - Manovra, contributo di 3-4 miliardi dalle banche e tagli del 5 per cento per le spese dei ministeri Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo si appresta a varare unaeconomica cruciale, caratterizzata da alcune decisioni rilevanti e misure dio della spesa pubblica. Due punti fermi emergono con chiarezzaanticipazioni: da una parte, uneconomico significativo da parte delle, e dall’altra, uno del 5 perdelleper i vari, come confermato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Questo doppio intervento sarà al centro del Documento programmatico di bilancio (Dpb) che dovrà essere presentato a Bruxelles. Per quanto riguarda il settore bancario, il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato che «ildelleci sarà e varrà tra i 3 e i 4di euro», rassicurando che «non ci saranno nuove tasse.

Manovra : Tajani - 'contributo banche frutto accordo - no imposizione dall'alto' - Roma, 15 ott. . Vince la linea del buonsenso che non spaventa i mercati e difende la libertà ". Il contributo delle banche è frutto di un accordo come da noi sempre voluto,non di una imposizione dall'alto. Lo scrive su X il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani. (Adnkronos) - "Come chiesto da Fi non ci saranno nuove tasse. (Liberoquotidiano.it)

Manovra - tagli del 5% alle spese dei ministeri. Tajani : verso un contributo di 3-4 miliardi dalle banche - Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei ministri, in calendario questa sera alle 20. . . "Non ci saranno tasse", ha detto il vicepremier Antonio Tajani a chi chiedeva se fosse risolta la questione. . Dovrebbero essere del 5% i tagli alle spese dei ministeri previsti con la prossima manovra, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 ... (Gazzettadelsud.it)

Non chiamatela tassa - ma «contributo» : Tajani conferma che dalle banche potrebbero arrivare 3-4 miliardi per la Manovra - Comunque non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro». . Arrivando a Montecitorio per le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, il leader di Forza Italia annuisce con la testa ai cronisti che gli chiedono a quanto ammonterà il contributo cercato dagli istituti di credito. (Open.online)