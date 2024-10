Iltempo.it - Manovra, contributi a carico delle banche: le novità prima del Cdm

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nella legge di bilancio in discussione stasera nel Consiglio dei ministri sarebbe atteso anche un possibile contributo a. Anche se il ministero dell'Economia continua a trattare a oltranza con gli istituti di credito. Almeno questo è quello che si apprende da fonti qualificate. Nel testo dellapotrebbero figurare anche dei tagli lineari adei Ministeri, che i singoli dicasteri sarebbero chiamati a gestire in maniera non rigida. Non solo il Documento programmatico di Bilancio. Il governo prova ad accelerare e ad anticiparsi rispetto alle scadenze del fitto calendario dettato dalla nuove regole europee, e così a sorpresa stasera sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato alle 20, al termine della maratona della premier Giorgia Melonial Senato e poi alla Camera, in vista del Consiglio Ue, arriveranno anche lae il decreto fiscale.