Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un Maldini in nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l'interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unin nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera delPaolo, hanno infatti generato l'interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero.

Tiro a segno - Maldini dopo il 3° posto alle Finali di Nuova Delhi : “È l’anno più importante della mia carriera” - Di Donna ha poi chiosato: “In generale siamo davvero contenti e soddisfatti di quello che si è visto durante il 2024. C’è un po’ di rammarico per Paolo Monna che invece era partito benissimo, ma poi ha accusato un po’ di stanchezza. Da un certo punto in poi della gara è stato il migliore. Visibilmente emozionato, l’atleta ha commentato quanto fatto ai microfoni federali. (Oasport.it)

Daniel Maldini e l’esordio in nazionale : dopo Cesare e Paolo - continua la dinastia azzurra di famiglia : “Emozione forte” - Un cognome importante, forse anche più grande di lui. Chissà cosa sarà passato nella testa di Daniel Maldini al minuto 73: magari qualche consiglio di papà Paolo, oppure il nitido ricordo del nonno Cesare. Italia-Israele – vinta per 4-1 dagli Azzurri nella partita valida per la Nations League – diventa l’occasione di una vita, l’opportunità di continuare una tra le dinastie più famose e longeve. (Ilfattoquotidiano.it)