Ilrestodelcarlino.it - Luigi Samele, medaglie e anelli. “Parigi, le Olimpiadi e Olga: ora penso alle nozze”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 – Una medaglia di bronzo – e che bronzo! – in redazione. Sì, in visita al Carlino c’è, 37 anni, punto di forza della Virtus. Bronzo ai Giochi dinella sciabola, dopo aver ottenuto due argenti (nell’individuale e a squadre) a Tokyo. Con Gigi c’è Marcello Scisciolo, vicepresidente e direttore tecnico della Virtus. Ad accoglierli, nel suo ufficio, Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino. Medaglia di bronzo in tasca, sorriso accattivante e parlantina sciolta, Gigi si racconta tra passato e futuro. Non trascurando la storia d’amore conKharlan (bronzo nell’individuale e oro a squadre, a) con la quale si sposerà nel 2025. I Giochi. “Ogni Olimpiade è diversa. Non ti abitui mai. Ci sono aspettative diverse, situazioni diverse. Questa me la sono goduta fino in fondo.