LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta infuocata in Grecia (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di Olympiacos Pireo-Olimpia Milano, terza giornata dell’Eurolega di basket 2024! E’ il primo impegno dei meneghini nella settimana del doppio turno, con i campioni d’Italia attesi dalla sfida interna contro lo Zalgiris Kaunas giovedì sera al Forum di Assago. L’EA7 Emporio Armani si è sbloccata in Eurolega venerdì scorso vincendo in casa contro il Paris basketball (79-74) grazie ad i punti decisivi di Shavon Shields (21) e di Nikola Mirotic (13), riscattando così il ko al debutto stagionale contro l’AS Monaco (93-80) dell’ex Mike James. I due fuoriclasse saranno chiamati nuovamente a trascinare i compagni in un clima infuocato, con Dimitrijevic pronto a dettare i ritmi di gioco. Oasport.it - LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta infuocata in Grecia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiPireo-, terza giornata dell’di2024! E’ il primo impegno dei meneghini nella settimana del doppio turno, con i campioni d’Italia attesi dalla sfida interna contro lo Zalgiris Kaunas giovedì sera al Forum di Assago. L’EA7 Emporio Armani si è sbloccata invenerdì scorso vincendo in casa contro il Parisball (79-74) grazie ad i punti decisivi di Shavon Shields (21) e di Nikola Mirotic (13), riscattando così il ko al debutto stagionale contro l’AS Monaco (93-80) dell’ex Mike James. I due fuoriclasse saranno chiamati nuovamente a trascinare i compagni in un clima infuocato, con Dimitrijevic pronto a dettare i ritmi di gioco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : larga vittoria per la nazionale azzurra - doppietta per Di Lorenzo -  L’Italia torna in campo per affrontare Israele nel quarto turno della Nations League 2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio contro il Belgio. L’Italia non ha mai perso contro Israele, collezionando cinque vittorie e un pareggio, quest’ultimo ottenuto durante i Mondiali del 1970 in Messico. Nel finale di primo tempo, lo stesso Tonali si procura un preziosissimo calcio di rigore che Retegui ... (Oasport.it)

DIRETTA Nations League - Italia-Israele 4-1 | Doppietta di Di Lorenzo LIVE - FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-ISRAELE ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. itL’Italia, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dal cocente pareggio contro il Belgio di Domenico Tedesco di giovedì scorso quando, in vantaggio di due reti a zero (in gol Andrea Cambiaso e Mateo ... (Calciomercato.it)

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : doppietta per Di Lorenzo! - A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo, Italia-Israele 1-0. 19? Massima pressione dell’Italia che sta giocando un grande calcio. 43? Braccio di Calafiori, punizione per Israele. 45? Punizione sulla barriera da parte di Israele. CT: Spalletti. 39 Ricordiamo che lo stadio di Udine è totalmente blindato. (Oasport.it)