Laurea honoris causa Alberto Angela Cannizzaro | Ottimo modo per porre il Mediterraneo al centro del dibattito

"Sembra di avere davanti a sé un pifferaio magico, che incanta col suono delle sue parole, dal vivo ancor di più che in televisione. È stato davvero un piacere conoscere ed ascoltare di persona Alberto Angela. Meritatissima la Laurea honoris causa in Scienze forestali ed ambientali conferita

Alberto Angela riceve la laurea honoris causa in Scienze Ambientali. "Credo nei giovani - servono menti preparate per affrontare il futuro"

Conferita dall'università Mediterranea di Reggio Calabria. Il divulgatore: "Consiglio di considerare l'università come un punto di partenza e un trampolino verso il domani".

