Latina / In prima linea per il contrasto alla violenza di genere: due arresti e un divieto di avvicinamento (Di martedì 15 ottobre 2024) Latina – La Polizia di Stato – Questura di Latina mantiene alta l'attenzione verso le problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili, con particolare riferimento ai reati commessi contro i cosiddetti "soggetti deboli", consumati anche in ambito intrafamiliare; il tutto con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Latina. In tale contesto nel pomeriggio L'articolo Latina / In prima linea per il contrasto alla violenza di genere: due arresti e un divieto di avvicinamento Temporeale Quotidiano.

Latina / Ugl - “Cinque Piazze - Cinque Province” : prima tappa del tour per il benessere dei lavoratori - . Attenzione particolare è stata data ad un tema fondamentale: la sicurezza nei luoghi di lavoro, con focus specifico sulla pubblica amministrazione. LATINA – La prima tappa del tour UGL “Cinque piazze, Cinque province”, dedicata al benessere dei lavoratori pubblici, si è tenuta a Latina. Durante l’evento, il Segretario Nazionale UGL Funzione Pubblica, Alessandro Di Stefano, […] L'articolo ... (Temporeale.info)

Prima le affitta casa - quindi la violenza davanti alla figlia di due anni; l’orrore vissuto da una donna di 29 anni in provincia di Latina - Le Fasi dell’Inchiesta L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Giorgia Orlando, ha visto anche la richiesta di un incidente probatorio per ascoltare la testimonianza della vittima. Gli agenti della Polizia hanno quindi avviato le indagini, raccogliendo vari riscontri e accompagnando la donna all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per effettuare i necessari accertamenti medici. (Dayitalianews.com)

Prima verba : avviamento alla lingua latina già alla scuola di primo grado - . Questo il progetto sperimentale avviato nell' a. Un percorso di avviamento allo studio della lingua latina a partire già dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. s. . 2023/2024 presso l' Istituto Comprensivo Giovanni Amendola di Sarno che si è concluso con un esame finale, il rilascio di attestati di. (Salernotoday.it)