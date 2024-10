La Sicilia colora la Festa del cinema di Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) Parla anche Siciliano la Festa del cinema di Roma , la kermesse dedicata alla Settima arte che comincia domani e immergerà la Capitale nelle atmosfere magiche e per certi versi incantate della celluloide fino a domenica 27 ottobre. In cartellone tantissime proiezioni e ad arricchire il vasto programma ci sono ben tre produzioni legate alla terra di Sicilia . Due di queste sono film, «Eterno visionario» Feedpress.me - La Sicilia colora la Festa del cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) Parla ancheno ladeldi, la kermesse dedicata alla Settima arte che comincia domani e immergerà la Capitale nelle atmosfere magiche e per certi versi incantate della celluloide fino a domenica 27 ottobre. In cartellone tantissime proiezioni e ad arricchire il vasto programma ci sono ben tre produzioni legate alla terra di. Due di queste sono film, «Eterno visionario»

