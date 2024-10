La Nigeria si rifiuta di giocare il match in Libia dopo esser stata rinchiusa in aeroporto (Di martedì 15 ottobre 2024) dopo esser stata dirottata e rinchiusa per 15 ore in un aeroporto libico la Nigeria ha deciso di boicottare il match di qualificazione alla Coppa d'Africa con la Libia: calciatori e staff hanno fatto rientro in patria, mentre la Federcalcio libica ha annunciato che adirà le vie legali. Fanpage.it - La Nigeria si rifiuta di giocare il match in Libia dopo esser stata rinchiusa in aeroporto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)dirottata eper 15 ore in unlibico laha deciso di boicottare ildi qualificazione alla Coppa d'Africa con la: calciatori e staff hanno fatto rientro in patria, mentre la Federcalcio libica ha annunciato che adirà le vie legali.

