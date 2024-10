La Georgia, lo stato del Sud che può decidere la corsa alla Casa Bianca (Di martedì 15 ottobre 2024) Come tanti stati del Deep South statunitense, la Georgia è passata da essere una roccaforte democratica a uno stato solidamente repubblicano, passando per una serie di eccezioni. E’ quindi da capire se la sorprendente vittoria di Joe Biden in questo stato nel 2020 è stata una di queste o l’inizio di un cambiamento più profondo nella geografia politica. Andiamo per gradi. Dal 1876 al 1960 la Georgia ha votato sempre in favore dei candidati democratici alle presidenziali e con percentuali molto elevate, ma come molti vicini stati del profondo sud americano, in seguito alla fine delle politiche di segregazione e l’avvento dei diritti civili, si sono spostati verso i repubblicani, spesso continuando a sostenere comunque governatori e senatori democratici. Tpi.it - La Georgia, lo stato del Sud che può decidere la corsa alla Casa Bianca Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Come tanti stati del Deep South statunitense, laè passata da essere una roccaforte democratica a unosolidamente repubblicano, passando per una serie di eccezioni. E’ quindi da capire se la sorprendente vittoria di Joe Biden in questonel 2020 è stata una di queste o l’inizio di un cambiamento più profondo nella geografia politica. Andiamo per gradi. Dal 1876 al 1960 laha votato sempre in favore dei candidati democratici alle presidenziali e con percentuali molto elevate, ma come molti vicini stati del profondo sud americano, in seguitofine delle politiche di segregazione e l’avvento dei diritti civili, si sono spostati verso i repubblicani, spesso continuando a sostenere comunque governatori e senatori democratici.

