Feedpress.me - La favola azzurra di Daniel arricchisce la saga dei Maldini: “Farà parlare di sé”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Gli occhi lucidi di papà Paolo, il sorriso di mamma Adriana che immortala con il cellulare l'ingresso in campo: per loro l’orgoglio di genitori, per tutti la storia del calcio italiano. Il debutto in azzurro discrive la storia dello sport. 61 anni e un giorno dopo l'ultima partita di nonno Cesare e 22 anni e 118 giorni dopo l'ultima presenza di papà Paolo, èa vestire la