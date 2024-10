La cantante LiLy al Festival del Conero (Di martedì 15 ottobre 2024) LiLy, la giovane cantante pesarese (al secolo Alice Putaggio), continua a collezionare vittorie a soli 18 anni. Tra le protagoniste di “Pesaro Capitale 2024“, ha impressionato nuovamente il pubblico con le sue straordinarie performance. Nei giorni scorsi LiLy ha trionfato nella categoria giovani, sezione cover, al “Festival sotto il Conero“ svoltosi al Teatro Panettone di Ancona. Il suo talento è stato riconosciuto da una giurìa che era presieduta da Giuseppe Povia e composta da figure di spicco come Francesca Sassu (figlia del celebre baritono Salvatore Sassu) dal tenore Alessandro Moccia, la vocal coach Vanessa Chiappa e altri esperti del settore. Grazie a questo successo, LiLy ha ottenuto l’accesso diretto alla finale del noto concorso “Voci d’oro“, che avrà luogo l’anno prossimo a Montecatini Terme, con l’incoraggiamento e il sostegno dell’organizzatrice del talent. Ilrestodelcarlino.it - La cantante LiLy al Festival del Conero Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024), la giovanepesarese (al secolo Alice Putaggio), continua a collezionare vittorie a soli 18 anni. Tra le protagoniste di “Pesaro Capitale 2024“, ha impressionato nuovamente il pubblico con le sue straordinarie performance. Nei giorni scorsiha trionfato nella categoria giovani, sezione cover, al “sotto il“ svoltosi al Teatro Panettone di Ancona. Il suo talento è stato riconosciuto da una giurìa che era presieduta da Giuseppe Povia e composta da figure di spicco come Francesca Sassu (figlia del celebre baritono Salvatore Sassu) dal tenore Alessandro Moccia, la vocal coach Vanessa Chiappa e altri esperti del settore. Grazie a questo successo,ha ottenuto l’accesso diretto alla finale del noto concorso “Voci d’oro“, che avrà luogo l’anno prossimo a Montecatini Terme, con l’incoraggiamento e il sostegno dell’organizzatrice del talent.

