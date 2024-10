Ilrestodelcarlino.it - Ketamina al parco di Villa Angeletti, i carabinieri sequestrano altri grammi di droga

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 - I controlli deiin Bolognina e in particolare neldiproseguono senza sosta. Durante l'attività finalizzata alla prevenzione della criminalità e del degrado urbano in città, i militari della stazione Navile hanno trovato e sequestrato nuovamente dellanell'area verde di via Carracci. In questo caso ihanno identificato tre persone trovate in possesso dellache sta diventando sempre più d'uso comune soprattutto tra i giovani e che rientra tra le nuove sostanze psicoattive (Nps). Secondo la "Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia", della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, il consumo di queste sostanze sarebbe "in crescita dopo la pandemia" e interesserebbe "prevalentemente i giovani, più esposti a questo particolare mercato".