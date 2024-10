IT-Wallet, via al portafoglio digitale. Documenti sul telefono dal 4 dicembre per tutti (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci siamo quasi. Dal 23 ottobre parte ufficialmente l’IT-Wallet, il nuovo portafoglio digitale degli italiani, che però verrà lanciato gradualmente. Dopo una prima fase di sperimentazione rivolta solo a 50mila cittadini, diventerà poi aperto a tutti a cominciare dal prossimo 4 dicembre. Il sistema permetterà di caricare sul proprio smartphone, tramite l’app IO in cui è integrato, Documenti personali come patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. L’annuncio ufficiale della data di avvio è arrivato oggi martedì 15 ottobre a margine dell’incontro ministeriale del G7 su innovazione e digitale. IT-Wallet dal 23 ottobre per 50mila italiani, dal 4 dicembre per tutti L’IT-Wallet rappresenta di fatto il primo passo verso il sistema dell’European Digital Identity (Eudi) Wallet, un’identità digitale europea che sarà valida in tutta Europa. Quifinanza.it - IT-Wallet, via al portafoglio digitale. Documenti sul telefono dal 4 dicembre per tutti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci siamo quasi. Dal 23 ottobre parte ufficialmente l’IT-, il nuovodegli italiani, che però verrà lanciato gradualmente. Dopo una prima fase di sperimentazione rivolta solo a 50mila cittadini, diventerà poi aperto aa cominciare dal prossimo 4. Il sistema permetterà di caricare sul proprio smartphone, tramite l’app IO in cui è integrato,personali come patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. L’annuncio ufficiale della data di avvio è arrivato oggi martedì 15 ottobre a margine dell’incontro ministeriale del G7 su innovazione e. IT-dal 23 ottobre per 50mila italiani, dal 4perL’IT-rappresenta di fatto il primo passo verso il sistema dell’European Digital Identity (Eudi), un’identitàeuropea che sarà valida in tutta Europa.

