Intera famiglia dedita al traffico di droga e ai “cavalli di ritorno”: 11 arresti tra Giugliano e Pozzuoli (Di martedì 15 ottobre 2024) Sgominato gruppo criminale operativo tra Monteruscello, rione Toiano e Licola mare tra Giugliano e Pozzuoli. Agli arresti 11 persone, di età ricompresa tra i 35 e i 66 anni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia puteolana che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord. Giugliano, Intera L'articolo Intera famiglia dedita al traffico di droga e ai “cavalli di ritorno”: 11 arresti tra Giugliano e Pozzuoli Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Intera famiglia dedita al traffico di droga e ai “cavalli di ritorno”: 11 arresti tra Giugliano e Pozzuoli Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sgominato gruppo criminale operativo tra Monteruscello, rione Toiano e Licola mare tra. Agli11 persone, di età ricompresa tra i 35 e i 66 anni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia puteolana che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord.L'articoloaldie ai “di”: 11traTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano - intera famiglia dedita al traffico di droga e ai “cavalli di ritorno” : 11 arresti - Agli arresti 11 persone, di età ricompresa tra i 35 e i 66 anni. Sgominato gruppo criminale operativo tra Monteruscello, rione Toiano e Licola mare tra Giugliano e Pozzuoli. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia puteolana che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord. (Teleclubitalia.it)

Prefetto di Napoli : “Importante l’operazione con arresti a Giugliano” - it. Secondo le accuse, i quattro dipendenti della ditta appaltatrice avrebbero ceduto in cambio di denaro, quanto depositato presso l’isola ecologica di Giugliano, in particolare apparecchiature elettroniche, a due soggetti, già noti per essere stati sorpresi ad esercitare l’illecita gestione dei rifiuti presso il locale Condominio La Rinascita, sottoposto a sequestro, nel corso delle azioni di ... (Anteprima24.it)

Giugliano - sei arresti per metalli rubati all’isola ecologica : come funzionava il sistema - Era questo il linguaggio criptico utilizzato da quattro dipendenti dell’isola ecologica di Giugliano con due svuota cantine. I […] L'articolo Giugliano, sei arresti per metalli rubati all’isola ecologica: come funzionava il sistema sembra essere il primo su Teleclubitalia. Per far sapere ai due complici che nell’isola ecologica c’erano rifiuti da poter “acquistare”, facevano riferimento a un ... (Teleclubitalia.it)