Inter-news.it - Inter in nazionale: oggi gli ultimi, ma bisogna aspettare notte fonda!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sarà un lungo martedì, l’ultimo di ottobre dedicato alla sosta per le nazionali. Per concludere gli impegni dei giocatori dell’, dopo che ieri hanno segnato Asllani, Calhanoglu e Frattesi, c’è dala: alle 2, quando in Italia sarà già mercoledì, ci sarà Lautaro Martinez a Buenos Aires in Argentina-Bolivia, per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 15 OTTOBRE MEHDI TAREMI – Iran-Qatar (Qualificazioni Mondiali 2026 – 4ª giornata Gruppo A Terzo Turno) ore 18 a Tabriz, Iran. PIOTR ZIELINSKI – Polonia-Croazia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 1 Lega A) ore 20.45 a Varsavia, Polonia.