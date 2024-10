In cerca di rare bottiglie di Brunello di Montalcino? Ecco l’asta online (Di martedì 15 ottobre 2024) Montalcino (Siena), 15 ottobre 2024 – “The Golden Vines Charity online Auctions 2024” si preannuncia un evento imperdibile per amanti e appassionati di vini pregiati e rare esperienze enologiche. Con 127 lotti disponibili, l’asta online offre bottiglie uniche e spesso difficili da trovare in commercio oltre che accessi esclusivi a cantine di prestigio mondiale. Come riporta MontalcinoNews.com, per quanto riguarda Montalcino, si va da 6 magnum di Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2019 alla prestigiosa collezione d’arte custodita tra le mura di Argiano, la cantina del brasiliano Andrè Esteves e guidata da Bernardino Sani a Montalcino, per due persone, con una stima di aggiudicazione fino a 4. Lanazione.it - In cerca di rare bottiglie di Brunello di Montalcino? Ecco l’asta online Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(Siena), 15 ottobre 2024 – “The Golden Vines CharityAuctions 2024” si preannuncia un evento imperdibile per amanti e appassionati di vini pregiati eesperienze enologiche. Con 127 lotti disponibili,offreuniche e spesso difficili da trovare in commercio oltre che accessi esclusivi a cantine di prestigio mondiale. Come riportaNews.com, per quanto riguarda, si va da 6 magnum didiVigna del Suolo 2019 alla prestigiosa collezione d’arte custodita tra le mura di Argiano, la cantina del brasiliano Andrè Esteves e guidata da Bernardino Sani a, per due persone, con una stima di aggiudicazione fino a 4.

