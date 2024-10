.com - “Immigrazione clandestina, Italia modello da seguire”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Sono orgogliosa che l’sia diventata” sul fronte del contrasto all’“unda. Ho accolto con grande soddisfazione l’attenzione che, in questi mesi e in queste settimane, diversi esponenti di governi europei ed extraeuropei, di diverso colore politico (Francia, Germania, Svezia, Regno Unito, solo per citarne alcuni) hanno riservato alle nostre politiche, a riprova del pragmatismo e dell’efficacia che hanno segnato la nostra azione in materia di contrasto all’illegale”. Sono le parole con cui ha parlato la premier Giorgia Meloni. Aggiornamento ore 7.13 Una efficacia, ha detto Meloni, “che i numeri raccontano meglio delle parole. Nel 2024 la percentuale di sbarchi di immigrati illegali è diminuita del 60% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022.