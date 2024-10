Il piazzale della funivia di Lecco verrà intitolato a Vera Ciceri (Di martedì 15 ottobre 2024) Un momento che ha segnato la storia della nostra città e non solo. In occasione dell'81° anniversario della battaglia ai Piani d'Erna, domenica 20 ottobre si terrà la cerimonia istituzionale di intitolazione del piazzale della funivia dei Piani d'Erna a Vera Ciceri, donna di forte carattere Leccotoday.it - Il piazzale della funivia di Lecco verrà intitolato a Vera Ciceri Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un momento che ha segnato la storianostra città e non solo. In occasione dell'81° anniversariobattaglia ai Piani d'Erna, domenica 20 ottobre si terrà la cerimonia istituzionale di intitolazione deldei Piani d'Erna a, donna di forte carattere

