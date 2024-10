Il personale ATA la Cinderella della Pubblica Amministrazione. Lettera (Di martedì 15 ottobre 2024) Inviata da Bertone Alessandro - Il personale ATA inizia ad essere stanco di essere considerato lo “straccio” della Pubblica AmministrazioneIncombenze e carichi di lavoro non adeguati allo stipendio, che tutele ha il personale ATA? Si parla solo e soltanto del personale docente, come se il personale ATA non rientrasse nella tanto famigerata “comunità educante” L'articolo Il personale ATA la Cinderella della Pubblica Amministrazione. Lettera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Inviata da Bertone Alessandro - IlATA inizia ad essere stanco di essere considerato lo “straccio”Incombenze e carichi di lavoro non adeguati allo stipendio, che tutele ha ilATA? Si parla solo e soltanto deldocente, come se ilATA non rientrasse nella tanto famigerata “comunità educante” L'articolo IlATA la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il segretario regionale della Cisl a "Salotto blu" : "Nella sanità pubblica manca personale in ogni ambito" - Le scelte del Governo Meloni sulla economia? "Ci sono questioni aperte - ha spiegato Pieri - in tema di redditi, pensioni e qualità del lavoro, ma il confronto è positivo". . Filippo Pieri, segretario regionale della Cisl, è stato intervistato a VideoRegione da Mario Russomanno su temi di attualità. (Forlitoday.it)

Selvaggia Lucarelli pubblica il suo personale dissing a Fedez : “Con loro fai il fenomeno - con me frigni in questura!” - Con loro fai il fenomeno, con me frigni in questura. Vai in giro coi badanti, ‘bro vengo da Rozzano’. Dopo il dissing fra Fedez e Tony Effe che sta tenendo banco da giorni e su cui sono stati buttati o meglio sprecati fiumi d’inchiostro, sono arrivate le parole della Lucarelli, o meglio, il suo personalissimo dissing nei confronti del rapper, ormai ex di Chiara Ferragni. (Isaechia.it)

Formazione professionale - Figuccia (Lega) : "Pubblicato il decreto per la riqualificazione del personale" - "Non più di 24 ore fa avevo presentato una richiesta ufficiale all'assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per dare il via al piano di riqualificazione del personale ex formazione professionale. Questo progetto mira a offrire un percorso di assesment e... (Palermotoday.it)