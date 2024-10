Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema”. Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi. Leggi anche › Elio Germano: «Ho scelto la vita reale, non virtuale» Berlinguer. Iodonna.it - Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il16, la 19adeldi, ein”. Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi. Leggi anche › Elio Germano: «Ho scelto la vita reale, non virtuale» Berlinguer.

Pandolfini – Roma : Film - Dive e Gioielli – in collaborazione con Festa del Cinema di Roma - ospite Valentina Cervi - Per l’occasione, inoltre, una speciale mostra fotografica allestita presso lo Spazio Risonanze di Auditorium Parco della Musica – sede della Festa – visitabile dal 16 al 27 ottobre. Un impegno che ha portato Pandolfini a risultati straordinari negli ultimi anni, raggiungendo la vetta del podio nazionale per i volumi trattati e per la qualità degli oggetti proposti all’interno dei cataloghi. (Romadailynews.it)

“Natale fuori orario” - il film scritto da e con Vinicio Capossela - giovedì 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma - Concerti grazie ai quali si è creata una comunità e una tradizione, celebrata nell’album del cantautore SCIUSTEN FESTE N. 1965, in uscita il 25 ottobre per Warner Music Italy, e in questo film documentario costruito sulle riprese effettuate da Gianfranco Firriolo durante i concerti per le feste dal 2007 al 2023. (Romadailynews.it)

Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission al MIA e alla Festa del Cinema di Roma 2024 - Le attività della Festa del Cinema di Roma sono precedute da un panel che si svolgerà al MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, mercoledì 16 ottobre alle ore 12:30 nella sala 4 del Cinema Barberini dal titolo: “Distribuzione cinematografica nel Lazio – Un nuovo Avviso della Regione per sostenere un patto tra distribuzione indipendente e sale cinematografiche”. (Romadailynews.it)