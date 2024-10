Highlights Italia-Irlanda Under 21 1-1: Qualificazione Europei 2025 (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) La Nazionale Italiana U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contro l’Irlanda nel match del Nereo Rocco di Trieste e centra la Qualificazione agli Europei 2025 di categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casadei risponde Andrew Moran. Gli azzurrini hanno anche sbagliato un calcio di rigore con Gnonto. Ecco i gol e gli Highlights del match. LE PAGELLE VIDEO pic.twitter.com/7LAUnHLR58 — Follow @CenterOfGoals (@MandieJasp25180) October 15, 2024 pic.twitter.com/EkvQJNC9Nw — Follow @CenterOfGoals (@MandieJasp25180) October 15, 2024 Highlights Italia-Irlanda Under 21 1-1: Qualificazione Europei 2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Nazionalena U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contro l’nel match del Nereo Rocco di Trieste e centra laaglidi categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casadei risponde Andrew Moran. Gli azzurrini hanno anche sbagliato un calcio di rigore con Gnonto. Ecco i gol e glidel match. LE PAGELLEpic.twitter.com/7LAUnHLR58 — Follow @CenterOfGoals (@MandieJasp25180) October 15, 2024 pic.twitter.com/EkvQJNC9Nw — Follow @CenterOfGoals (@MandieJasp25180) October 15, 202421 1-1:) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Irlanda - Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA : serve un punto per la qualificazione - Crawford. All. Nunziata. 30 sul manto erboso dello Stadio di Trieste. All. A centrocampo sicuri di un posto Bove e Prati, mentre si contenderanno l’ultima maglia Fabbian e Casadei. Buon divertimento e forza azzurri! . Agli azzurrini di coach Nunziata basta un punto per mettere in ghiaccio la prima posizione e di conseguenza staccare il pass per la manifestazione continentale che si svolgerà in ... (Oasport.it)

Combinazioni Italia-Irlanda Under 21 : tutti i calcoli per la qualificazione diretta agli Europei 2025 - Ma c’è da tenere conto della regola che sottrae i punti ottenuti con l’ultima classificata, 6 contro San Marino per gli azzurrini, visto che ci sono dei gironi da cinque squadre. LE COMBINAZIONI DI ITALIA-IRLANDA U21 L’Italia si qualifica direttamente agli Europei Under 21 2025 se: non perde contro l’Irlanda (come prima nel girone) perde contro l’Irlanda ma con 15 punti (21-6) è una delle tre ... (Sportface.it)

Calcio : U.21. Baldanzi "Qualificazione a Europei dipenderà da noi" - "Potevamo festeggiare in anticipo. Dopo l'ultimo allenamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, la squadra si è trasferita in pullman verso Firenze: da lì viaggio in treno verso il Friuli-Venezia . . . Ma potremo farlo martedì" FIRENZE - La Nazionale Under 21 è pronta a partire per Trieste. (Ilgiornaleditalia.it)