Halloween al Teatro Puccini con "Bouquet of Madness" (Di martedì 15 ottobre 2024) Torna il consueto appuntamento annuale targato Halloween of Madness, che questa volta prenderà luogo al Teatro Puccini di Firenze, intrattenendo i fan toscani con casi inediti. Come sempre è ben consigliato arrivare vestiti e truccati a tema, per partecipare all'evento speciale della serata più Firenzetoday.it - Halloween al Teatro Puccini con "Bouquet of Madness" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Torna il consueto appuntamento annuale targatoof, che questa volta prenderà luogo aldi Firenze, intrattenendo i fan toscani con casi inediti. Come sempre è ben consigliato arrivare vestiti e truccati a tema, per partecipare all'evento speciale della serata più

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Teatro Alfieri diventa un cimitero incantato : ad Halloween c'è "La Sposa Cadavere" - Torino si prepara a una notte di Halloween indimenticabile. Il 31 ottobre, alle 20.45, il Teatro Alfieri ospiterà La Sposa Cadavere, un musical dark e romantico ispirato al celebre film d’animazione di Tim Burton. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera gotica e fiabesca, e lasciarsi... (Torinotoday.it)

Veroli - Halloween...in teatro - . Giovedì 31 ottobre tutto pronto per festeggiare Halloween. . . . in teatro! Pronti per il giorno più pauroso dell'anno? Vi asoettiamo in maschera per trascorrere insieme un pomeriggio da paura! ????? ??:?? ???? ??:?? ??????????? ?? ????? laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni in. (Frosinonetoday.it)

Veroli - Halloween...in teatro - in teatro! Pronti per il giorno più pauroso dell'anno? Vi asoettiamo in maschera per trascorrere insieme un pomeriggio da paura! ????? ??:?? ???? ??:?? ??????????? ?? ????? laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni in. Giovedì 31 ottobre tutto pronto per festeggiare Halloween. . (Frosinonetoday.it)