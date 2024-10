Grave incidente ferroviario nel Torinese, un uomo travolto e ucciso da un treno: cancellazioni e ritardi (Di martedì 15 ottobre 2024) Un uomo è stato investito da un treno a Moncalieri, nel Torinese, nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri. Sulle linee Torino-Genova e Torino-Savona la circolazione è fortemente rallentata. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Fanpage.it - Grave incidente ferroviario nel Torinese, un uomo travolto e ucciso da un treno: cancellazioni e ritardi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unè stato investito da una Moncalieri, nel, nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri. Sulle linee Torino-Genova e Torino-Savona la circolazione è fortemente rallentata. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire, limitazioni di percorso o

Uomo investito e ucciso da un treno nel Torinese : ritardi e cancellazioni sulle linee coinvolte - I treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Sulle linee Torino-Genova e Torino-Savona la circolazione è al momento sospesa. Continua a leggere . Un uomo è stato investita da un treno a Moncalieri, nel Torinese, nella mattinata di martedì 15 ottobre. (Fanpage.it)

Maltempo - uomo travolto da piena torrente nel Torinese. Seveso esondato a Milano - In Piemonte esondazione in più punti del torrente Gerardo, che ha fatto saltare due ponti a Mattie (Torino), in Val di Susa. Un uomo di 58 anni risulta disperso nel torrente Orco, a Feletto: è stato travolto dall'acqua mentre stava lavorando con il suo trattore. Disagi in Liguria e in Valle d'Aosta. (Tg24.sky.it)

Maltempo - uomo travolto da piena torrente nel Torinese. Seveso esondato a Milano. DIRETTA - Un uomo di 58 anni risulta disperso nel torrente Orco, a Feletto: è stato travolto dall'acqua mentre stava lavorando con il suo trattore. Forti piogge su quasi tutta l'Italia. Disagi in Liguria e in Valle d'Aosta. In Piemonte esondazione in più punti del torrente Gerardo, che ha fatto saltare due ponti a Mattie (Torino), in Val di Susa. (Tg24.sky.it)