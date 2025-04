Truffe a danno degli anziani attenzione a questi 11 trucchi

Ilgiornale.it - Truffe a danno degli anziani, attenzione a questi 11 trucchi Leggi su Ilgiornale.it Tra finti addetti comunali, falsi indigenti e sedicenti tecnici dell’acqua non c’è limite purtroppo alla fantasia dei malintenzionati: conoscere è però un primo passo per proteggersi

Truffe a danno di anziani - 103 le vittime : blitz anche in provincia di Salerno

Le truffe messe in piedi dalla organizzazione sgominata dalla squadra mobile di Genova erano riuscite a portare via quasi due milioni tra gioielli e soldi alle vittime. Smantellata dalla polizia di ...

VIDEO / China Suarez irrompe durante le terapie di Icardi : “Le tue risate mi danno…”

IL calciatore sta recuperando dall'infortunio e dall'operazione Maurito lavora al suo ritorno in campo, la fidanzata non collabora...

Truffe agli anziani - i Carabinieri rafforzano la prevenzione

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha avviato dalla scorsa estate una vasta campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, diffondendo su tutto il ...

Prevenzione e sicurezza, il in campo contro truffe e raggiri a danno degli anziani. Truffe e raggiri agli anziani: migliaia di casi e la maggior parte non vengono denunciati. Truffe agli anziani, Cisl, Fnp e Adiconsum: "Fenomeno preoccupante, potenziare la rete di protezione sociale". A Brescia attività di contrasto alle Truffe agli Anziani. Smantellata maxi rete di truffe agli anziani: 103 i casi accertati, 77 misure cautelari in tutta Italia. "Signora, sono il tenente, deve pagare 16.800 euro". "Sì, faccio subito": la banda delle 103 truffe al telefono. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da ilgiornale.it:) Truffe a danno degli anziani, attenzione a questi 11 trucchi - Tra finti addetti comunali, falsi indigenti e sedicenti tecnici dell’acqua non c’è limite purtroppo alla fantasia dei malintenzionati: conoscere è però un primo passo per proteggersi ...

(Lo rende noto msn.com:) Anziani truffati: il report. Da gennaio a oggi già 26 casi. Fenomeno in crescita del 24% - Raggiri ai danni di persone con più di 65 anni: i dati provinciali divulgati dalla polizia di Stato "Nel 2024 contiamo 34 interventi, erano 16 nel 2023. Molti non denunciano per vergogna".

(In base a quanto diffuso da rainews.it:) Truffe agli anziani, due falsi carabinieri arrestati da quelli veri - Bloccati in Valle Cervo dopo una serie di segnalazioni, stavano per sottrarre gioielli e contanti a una 74enne con la tecnica del "finto incidente". Presi in flagrante, sono stati portati in carcere ...