La via Crucis vivente è un successo | grande emozione nella Basilica di San Mauro

Basilica di San Mauro Abate. Ieri sera, in una chiesa gremita di fedeli, è andata in scena "Tutto si compie in Te!", rappresentazione ispirata al famoso musical sulla Passione di. Napolitoday.it - La via Crucis vivente è un successo: grande emozione nella Basilica di San Mauro Leggi su Napolitoday.it A pochi giorni dalla Settimana Santa, Casoria "rivive" la Passione di Cristo grazie agli operatori pastorali delladi SanAbate. Ieri sera, in una chiesa gremita di fedeli, è andata in scena "Tutto si compie in Te!", rappresentazione ispirata al famoso musical sulla Passione di.

