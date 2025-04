Morto il bimbo di 4 anni che aveva avuto un incidente in minimoto

Morto il bambino di quattro anni che lunedì scorso era rimasto coinvolto in un incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco di Palermo. Il piccolo, che era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è deceduto ieri all'ospedale pediatrico Di Cristina. Le sue condizioni, apparse disperate fin dai primi momenti, sono drammaticamente precipitate. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 aprile, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Il piccolo si trovava su una minimoto quando è finito violentemente contro un muretto. A soccorrere il bimbo era stato il padre, che lo aveva trasportato all'ospedale Ingrassia. Qui, vista la gravità delle sue condizioni, il bambino era stato intubato e subito trasferito all'Ospedale dei Bambini Di Cristina. Iltempo.it - Morto il bimbo di 4 anni che aveva avuto un incidente in minimoto Leggi su Iltempo.it Dopo quattro giorni di agonia, èil bambino di quattroche lunedì scorso era rimasto coinvolto in uncon unanel quartiere Boccadifalco di Palermo. Il piccolo, che era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è deceduto ieri all'ospedale pediatrico Di Cristina. Le sue condizioni, apparse disperate fin dai primi momenti, sono drammaticamente precipitate. L'era avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 aprile, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Il piccolo si trovava su unaquando è finito violentemente contro un muretto. A soccorrere ilera stato il padre, che lotrasportato all'ospedale Ingrassia. Qui, vista la gravità delle sue condizioni, il bambino era stato intubato e subito trasferito all'Ospedale dei Bambini Di Cristina.

