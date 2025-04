L’intelligenza artificiale al centro del congresso nazionale Ugdcec

L’intelligenza artificiale. È questo il messaggio emerso con forza durante il congresso nazionale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, svoltosi nei giorni scorsi a Catania, dove. Ilpiacenza.it - L’intelligenza artificiale al centro del congresso nazionale Ugdcec Leggi su Ilpiacenza.it Il futuro della professione del commercialista si gioca sul terreno dell’innovazione e del. È questo il messaggio emerso con forza durante ildell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, svoltosi nei giorni scorsi a Catania, dove.

