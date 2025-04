Salvini | Codice Ateco per prostitute passo avanti di buonsenso

ROMA – "Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega". Lo afferma sui social il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini (foto), commentando la nuova classificazione Ateco 2025 sviluppata dall'Istat, in cui anche la prostituzione e le attività di escort hanno un proprio Codice."Controlli sanitari, pagamento delle tasse, contrasto alla tratta e allo sfruttamento, locali dedicati, nessun giudizio morale", scrive Salvini. E poi, rivolto ai suoi follower, domanda: "Che ne pensate?".

Istat - codice Ateco istituito per prostitute ed escort - Salvini : “Nessun giudizio morale - passo avanti verso buon senso e legalità”

L’Istat ha approvato il codice Ateco per prostitute ed escort. Nella nuova classificazione delle attività economiche, al punto 96.99.92 sono citati i “servizi di incontro ed eventi simili” ...

Arriva il codice Ateco per prostitute ed escort : così il fisco regolarizza “l’organizzazione di servizi sessuali” (che però è reato)

Prostitute ed escort avranno il loro codice Ateco, la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat: è quanto scoperto dal giornale Open, secondo cui la voce, entrata in vigore il 1° ...

Codice Ateco per escort e prostitute? L’Istat chiarisce : “Solo attività legali. Ma la classificazione europea include anche i servizi sessuali”

Sta facendo discutere la notizia dell’inserimento, nella nuova classificazione Ateco 2025, di un codice che alcuni interpretano come un via libera alla registrazione ufficiale di prostitute ed ...

