Cosa fare oggi a Roma gli eventi da non perdere

Roma oggi, sabato 12 aprile 2025, e stai cercando idee per trascorrere una giornata diversa dal solito, la città offre un ricco calendario di eventi per tutti i gusti. Tra arte, cultura, scienza, natura e buon cibo, ecco una selezione delle proposte più interessanti in programma, per vivere al meglio questo fine settimana primaverile.Hanami all'Orto BotanicoIl Museo Orto Botanico di Roma ospita l'Hanami, la tradizionale festa giapponese dei ciliegi in fiore. I visitatori possono partecipare a laboratori di origami, dimostrazioni di calligrafia shod?, creazioni di kokedama e composizioni di ikebana. L'evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Festival delle Scienze 2025All'Auditorium Parco della Musica, il Festival delle Scienze propone incontri, laboratori e conferenze per appassionati di scienza e tecnologia.

