La nuova Nike Zoom Vomero 5 Light Bone è davvero perfetta

L'estate è quasi arrivata, amici. E se state ancora cercando la sneaker definitiva per i mesi più caldi dell'anno, date un'occhiata all'imminente Nike Zoom Vomero 5 Light Bone. Mentre il 2024 è stato caratterizzato da drop di spicco come quello delle Blue Chrome e delle Green Moss, il 2025 sarà un po' più tranquillo con delle varianti di colore un meno vistose ma altrettanto meritevoli della vostra attenzione. La Zoom Vomero 5 è realizzata su una base pulita in mesh Light Bone, a cui si sovrappone una pelle grigia sul sistema di allacciatura e sulla tomaia. I pannelli bianchi avvolgono la punta e la parte posteriore, mentre sui lati e sulla parte mediale si trova una gabbia in gomma progettata appositamente per mantenere i piedi ben sostenuti.

Come era prevedibile, la Nike Zoom Vomero 5 Light Bone è in arrivo quest'estate. Sarà disponibile presso Nike, l'applicazione Snkrs e alcuni rivenditori selezionati e costerà circa 170 euro.

