Aumento di Irpef e Irap in Umbria Confesercenti | Preoccupazione per gli effetti sui consumi

Confesercenti Umbria esprime “forte Preoccupazione in merito all’Aumento dell’addizionale regionale su Irpef e Irap, una manovra che rischia di dare un ulteriore colpo alla crisi del piccolo commercio. In particolare, l’Aumento dello 0,4% dell’Irap, che porta l’aliquota al 3,3%, rischia di non. Ternitoday.it - Aumento di Irpef e Irap in Umbria, Confesercenti: “Preoccupazione per gli effetti sui consumi” Leggi su Ternitoday.it esprime “fortein merito all’dell’addizionale regionale su, una manovra che rischia di dare un ulteriore colpo alla crisi del piccolo commercio. In particolare, l’dello 0,4% dell’, che porta l’aliquota al 3,3%, rischia di non.

Potrebbe interessarti anche:

Regione Umbria : "Manovra equa - giusta e progressista". Ecco come sarà per Irpef - Irap e bollo

La definizione è di Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria: "Una manovra equa, giusta e progressista". Il maxi emendamento che cambia la delibera di giunta sulle tasse - è pronto e ...

Regioni “rosse” vuol dire stangate : Emilia Romagna e Umbria aumentano Irpef - Irap - bollo auto e tiket sanitari

C’è poco da ridere. Solo tasse e zero visione: il vizietto della sinistra di sempre si manifesta plasticamente nella regione rossa di sempre, l’Emilia Romagna, e nell’Umbria da poto tornata nelle ...

Aumento addizionale Irpef - 5 Stelle : "Amministrazione tradisce la fiducia dei cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo: Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday “L'approvazione dell'aumento dell'addizionale comunale Irpef allo 0,8% da parte dell'amministrazione comunale di Ferrara ...

Aumento di Irpef e Irap in Umbria, Confesercenti: “Preoccupazione per gli effetti sui consumi”. Tasse: "Manovra equa, giusta e progressista". Ecco come sarà per Irpef, Irap e bollo. Umbria e deficit, riscritta la manovra fiscale Cala l’Irpef per la fascia intermedia. Stangata Irpef e Irap, Confindustria: "Peso su ceto medio e imprese, tornare al più presto a una riduzione delle aliquote". Confesercenti Umbria: “Grave preoccupazione per l’aumento delle addizionali IRPEF e IRAP”. Aumentano Irpef, Irap e bollo auto. La delibera di Giunta. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da msn.com:) Umbria e deficit, riscritta la manovra fiscale Cala l’Irpef per la fascia intermedia - Tra 15-28mila euro l’aliquota scende a 1,23. Niente aumento per il bollo auto e + 0,40 Irap dal 2026. Per chi guadagna di più resta la stangata: da 50mila euro in su addizionale regionale quasi raddop ...

(Lo rende noto perugiatoday.it:) Addizionali regionali e consumi, preoccupazione per Confesercenti: "Rischi di sostenibilità per le imprese" - Preoccupazione per gli effetti sui consumi a seguito dell'aumento dell'addizionale regionale di Irpef e Irap è stata espressa da Confesercenti Umbria che parla di "una manovra che rischia di dare un u ...

(Come riportato da www3.saturnonotizie.it:) Buco sanità in Umbria: aumentano Irpef, Irap e bollo per 116 milioni - Per lo scaglione da 15.000 a 28.000 l’aliquota sull’addizionale Irpef passerà all’ 1,95 ... A partire dall’anno prossimo l’aliquota Irap subirà un aumento dello 0,5 solo per alcune categorie, mentre ...