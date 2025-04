Traffico aereo in Italia | aumento del 33% ma scioperi e maltempo penalizzano i viaggiatori

Traffico aereo verso l'Italia che nel primo trimestre dell'anno hanno registrato un aumenrto del 33% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ma scioperi frequenti e maltempo hanno pesato sui viaggiatori con l'Italia che è al 17esimo posto in Ue per puntualità dei voli. Wizzair, Turkish Airlines e Ryanair le compagnie che hanno fatto registrare più disservizi. L'analisi arriva da RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che ha elaborato i dati ufficiali di Enac, Eurocontrol e Iata. Complessivamente, nei primi tre mesi dell'anno sono stati effettuati in Italia 111.110 vol: 66% voli internazionali, 34% voli nazionali. Roma Fiumicino si è confermato il principale aeroporto Italiano con 3,2 milioni di passeggeri e una quota di mercato del 24%. Quotidiano.net - Traffico aereo in Italia: aumento del 33% ma scioperi e maltempo penalizzano i viaggiatori Leggi su Quotidiano.net Aumentano i flussi diverso l'che nel primo trimestre dell'anno hanno registrato un aumenrto del 33% rispetto allo stesso periodo del 2023. Mafrequenti ehanno pesato suicon l'che è al 17esimo posto in Ue per puntualità dei voli. Wizzair, Turkish Airlines e Ryanair le compagnie che hanno fatto registrare più disservizi. L'analisi arriva da RimborsoAlVolo, società specializzata in trasportoe assistenza ai passeggeri, che ha elaborato i dati ufficiali di Enac, Eurocontrol e Iata. Complessivamente, nei primi tre mesi dell'anno sono stati effettuati in111.110 vol: 66% voli internazionali, 34% voli nazionali. Roma Fiumicino si è confermato il principale aeroportono con 3,2 milioni di passeggeri e una quota di mercato del 24%.

Potrebbe interessarti anche:

EasyJet atterra a Linate : 17 nuove rotte per collegare Milano con ogni angolo d’Europa - “il traffico aereo sul city airport crescerà del 145%”

Milano, 2 aprile 2025 – EasyJet ha inaugurato ufficialmente la sua nuova base all'aeroporto di Milano Linate alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Milano ...

Lo schianto di Washington e quella torre di controllo sguarnita : «C’era una persona sola a gestire il traffico aereo»

Nella torre di controllo di Washington non c’era abbastanza personale per gestire la situazione nel momento in cui, mercoledì notte, un aereo di linea e un elicottero militare si sono schiantati ...

Etna - riprende l'attività stromboliana : emesso allerta arancione per il traffico aereo

L'attività dell'Etna mostra segnali di incremento. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha emanato un avviso "Vona" (Volcano Observatory Notice for Aviation) di colore arancione in ...

Traffico aereo in Italia: aumento del 33% ma scioperi e maltempo penalizzano i viaggiatori. Il traffico aereo in Europa sta aumentando troppo. Enav, voli in aumento in Italia: record per il traffico aereo. Roma Fiumicino capitale dei cieli europei, nel 2023 il ‘boom’ di passeggeri dell’Ue. Impennata del traffico aereo in Italia: voli a +11% nei nove mesi. Trasporto aereo, sostenibilità e innovazione trainano la crescita di Enav. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da ansa.it:) Trasporto aereo, +33% flussi verso l'Italia nel trimestre - Aumentano i flussi di traffico aereo verso l'Italia che nel primo trimestre dell'anno hanno registrato un aumenrto del 33% rispetto allo stesso periodo del 2023. (ANSA) ...

(L’agenzia gaeta.it ha pubblicato che:) Aumento degli incidenti aerei in Italia: 387 segnalazioni nel 2024, focus sull’aviazione generale - Nel 2024, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha registrato 387 eventi aerei in Italia, con un aumento degli incidenti gravi e una crescente necessità di formazione per i piloti.

(Come si legge su ilnautilus.it:) TRASPORTO AEREO IN ITALIA: NEL 2024 CRESCITA A DOPPIA CIFRA DEL TRAFFICO PASSEGGERI (+11%) E MERCI (+15%) - Milano – Il settore del trasporto aereo in Italia mostra segnali di vivace ripresa nel 2024, trainato da una crescita significativa sia nel traffico passeggeri ...