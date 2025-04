La doppietta di Osimhen poi il poker | la chat post Napoli-Juventus lo inchioda

chat che inchioda un giocatore della Juventus dopo la clamorosa doppietta di Osimhen a NapoliCi sono partite che rimarranno impresse nella mente, che segnano la storia di un campionato. Napoli-Juventus del 13 gennaio 2023, ad esempio, è una di quelle. La stessa, è diventata anche sfondo di un particolare caso che sta allarmando il mondo del calcio italiano.Infatti, secondo i retroscena emersi dal caso sulle scommesse su siti illeciti che vede coinvolti diversi personaggi di Serie A, a seguito della partita tra gli azzurri e i bianconeri c’è stato un “esordio” all’interno del gruppo di gioco.Dopo la sconfitta a Napoli, il poker su siti illegali: c’è la chatSecondo le ricostruzioni di Repubblica, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2023, alcuni calciatori della Juventus hanno animato la chat dove si organizzavano le giocate di poker su siti illegali. Spazionapoli.it - La doppietta di Osimhen, poi il poker: la chat post Napoli-Juventus lo inchioda Leggi su Spazionapoli.it Spunta unacheun giocatore delladopo la clamorosadiCi sono partite che rimarranno impresse nella mente, che segnano la storia di un campionato.del 13 gennaio 2023, ad esempio, è una di quelle. La stessa, è diventata anche sfondo di un particolare caso che sta allarmando il mondo del calcio italiano.Infatti, secondo i retroscena emersi dal caso sulle scommesse su siti illeciti che vede coinvolti diversi personaggi di Serie A, a seguito della partita tra gli azzurri e i bianconeri c’è stato un “esordio” all’interno del gruppo di gioco.Dopo la sconfitta a, ilsu siti illegali: c’è laSecondo le ricostruzioni di Repubblica, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2023, alcuni calciatori dellahanno animato ladove si organizzavano le giocate disu siti illegali.

Potrebbe interessarti anche:

Juventus-Empoli 4-1 - rimonta bianconera con doppietta di Kolo Muani

TORINO (ITALPRESS) – Vittoria con brivido per la Juventus che nel 23esimo turno di Serie A ha superato 4-1 in rimonta l’Empoli nella gara dell’ora di pranzo giocata all’Allianz Stadium di Torino. ...

Juventus Sassuolo Under 15 4-0 LIVE : Salvai fa doppietta - poker bianconero!

di Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 23esima giornata di campionato 2024/25 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus ...

Doppietta Guerra : l’attaccante della Juventus Next Gen guida la vittoria contro il Trapani – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Doppietta Guerra: l’attaccante bianconero prima a segno dagli 11 metri e poi sfrutta una deviazione della difesa ospite. Prima doppietta stagionale per lui – VIDEO La ...

Europa League: Bilbao ed Eintracht in vetta, la Real Sociedad batte l'Ajax. Il Napoli travolge il Toro: doppietta di Osimhen, poi gol di Kvara e Ndombelé. Torino-Napoli 0-4, poker azzurro - LaPresse. Torino-Napoli 0-4: doppietta di Osimhen, poker azzurro ai granata. Osimhen e il Napoli padroni del campionato, manita umiliante alla Juve: una lezione di calcio. Serie A, Napoli implacabile: poker al Toro con doppietta Osimhen | .it. Ne parlano su altre fonti

() Osimhen, doppietta con la Nigeria! Siparietto post-partita e la Juve | OneFootball - Nel recupero del primo tempo poi con una super azione ha chiuso la partita: ruba palla a metà campo e si invola verso la porta avversaria e conclude con un dolce scavetto. Osimhen con la doppietta ha ...

(Come indicato da msn.com:) Osimhen scatenato, altra doppietta con il Galatasaray. I gol in stagione sono 22 - Protagonista l'attaccante in prestito dal Napoli Victor Osimhen ... calcio di rigore, poi batte il portiere avversario con un tocco morbido nel finale. Non basta la sua doppietta per vincere ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Osimhen show, doppietta contro il Fenerbahce. Victor a quota 28 gol - Victor Osimhen non si ferma più, l'attaccante di proprietà del Napoli è stato decisivo nella gara di Coppa di Turchia.