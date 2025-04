Sabato sera con sciopero dei bus | orari e motivazioni

Sabato sera, 12 aprile 2025, sciopero degli autobus proclamato dalla segreteria del sindacato Orsa Tpl Genova. La protesta inizia alle ore 22:30 e andrà avanti fino alle 2:30 di domenica 13 aprile. Il sindacato chiede che tutti gli autobus siano videosorvegliati e provvisti di.

