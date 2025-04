Riforma degli Istituti Tecnici | il D L 45 2025 apre una nuova fase per la scuola e il lavoro

2025, il Governo avvia una serie di interventi urgenti per sostenere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e garantire un avvio ordinato del prossimo anno scolastico. Tra le misure più rilevanti, spicca la Riforma degli Istituti Tecnici, in linea con la Missione 4 – . Riforma degli Istituti Tecnici: il D.L. 45/2025 apre una nuova fase per la scuola e il lavoro scuolalink. Scuolalink.it - Riforma degli Istituti Tecnici: il D.L. 45/2025 apre una nuova fase per la scuola e il lavoro Leggi su Scuolalink.it Con il Decreto Legge n. 45 del 7 aprile, il Governo avvia una serie di interventi urgenti per sostenere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e garantire un avvio ordinato del prossimo anno scolastico. Tra le misure più rilevanti, spicca la, in linea con la Missione 4 – .: il D.L. 45/unaper lae illink.

Potrebbe interessarti anche:

Riforma Pensioni 2025 : tutte le novità su Quota 103 - Opzione Donna e Ape Sociale

La legge di bilancio 2025 introduce importanti aggiornamenti per il sistema delle pensioni italiano, confermati dall’INPS nella Circolare n. 53/2025. Tra le misure più rilevanti spiccano la proroga ...

Pensioni anticipate 2025 : Chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso? L’analisi di Brambilla sulla riforma

La riforma previdenziale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 introduce la possibilità di andare in pensione anticipata cumulando la rendita della previdenza complementare con quella pubblica. ...

Riforma fiscale : proroga fino al 2025 per i decreti legislativi attuativi

Il governo avrà circa 4 mesi di tempo in più per adottare i decreti legislativi attuativi della delega per la riforma fiscale. Lo prevede una bozza del disegno di legge, atteso oggi in cdm, che ...

Decreto scuola: a settembre 2026 prende avvio la riforma degli istituti tecnici, definito il PECUP dello studente. Istruzione tecnica: quale riforma per il PNRR?. LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI. Riforma 4+2 Istruzione Tecnica e Professionale: in vigore dal 6 settembre, il debutto in oltre 170 scuole. Riforma Istituti Tecnici e Professionali, anche la Camera approva il modello 4+2. Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale con misure per la riforma degli istituti tecnici e per il reclutamento dei docenti [PDF del DL]. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su orizzontescuola.it:) Riforma Istituti Tecnici, definito il nuovo profilo dello studente: l’applicazione a partire dal 2026-2027. Lo prevede il Decreto Scuola - Il Decreto Legge 45 del 7 aprile 2025 (il cosiddetto Decreto Scuola), segna un punto di svolta per l'istruzione tecnica, introducendo all'articolo 1 la riforma degli Istituti Tecnici.

(Da quanto emerge da tecnicadellascuola.it:) Decreto scuola: a settembre 2026 prende avvio la riforma degli istituti tecnici, definito il PECUP dello studente - Come abbiamo già scritto, il decreto legge 45 del 7 aprile 2025 prevede all’articolo 1 la riforma degli Istituti tecnici che prenderà avvio nelle classi prime con l’anno scolastico 2026/27.Il decreto ...

(A riportarlo è tecnicadellascuola.it:) Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale con misure per la riforma degli istituti tecnici e per il reclutamento dei docenti [PDF del DL] - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile il decreto legge 45 in materia di disposizioni urgenti per l’attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.L’articolo r ...