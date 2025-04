Vlahovic Elysium Gazzetta | compare anche il nome dell’attaccante della Juve ma non è indagato ed è estraneo ai fatti La ricostruzione di quanto successo

JuventusNews24Vlahovic Elysium: compare anche il nome dell’attaccante della Juve nell’inchiesta ma non è indagato. La ricostruzione di quanto accadutoCome riferito da La Gazzetta dello Sport, alla penultima pagina del decreto di sequestro preventivo riferito all’inchiesta sulla gioielleria Elysium, è emerso anche un nuovo nome, quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juve compare per un pagamento da 100mila euro diviso in due tranche nel giro di pochi giorni verso la gioielleria, al centro delle indagini.Facciamo un passo indietro. Secondo l’accusa, Elysium veniva utilizzata da alcuni indagati per regolare i pagamenti riferiti al gioco d’azzardo online, camuffando le transazioni come vendite di orologi e altri oggetti di lusso. La presenza di Dusan Vlahovic, però, non è in alcun modo legata ad un profilo penale: il serbo non è indagato, è una persona estranea ai fatti e non figura neanche nell’elenco di chi ha prestato denaro a Nicolò Fagioli, tra i principali coinvolti nel caso. Juventusnews24.com - Vlahovic Elysium (Gazzetta): compare anche il nome dell’attaccante della Juve ma non è indagato ed è estraneo ai fatti. La ricostruzione di quanto successo Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24ilnell’inchiesta ma non è. LadiaccadutoCome riferito da Ladello Sport, alla penultima pagina del decreto di sequestro preventivo riferito all’inchiesta sulla gioielleria, è emersoun nuovo, quello di Dusan. L’attaccanteper un pagamento da 100mila euro diviso in due trnel giro di pochi giorni verso la gioielleria, al centro delle indagini.Facciamo un passo indietro. Secondo l’accusa,veniva utilizzata da alcuni indagati per regolare i pagamenti riferiti al gioco d’azzardo online, camuffando le transazioni come vendite di orologi e altri oggetti di lusso. La presenza di Dusan, però, non è in alcun modo legata ad un profilo penale: il serbo non è, è una persona estranea aie non figura nenell’elenco di chi ha prestato denaro a Nicolò Fagioli, tra i principali coinvolti nel caso.

Potrebbe interessarti anche:

Caso scommesse - nelle 39 pagine compare anche il nome di Dusan Vlahovic. La situazione del giocatore della Juve

Caso scommesse, nelle 39 pagine compare anche il nome di Dusan Vlahovic. La situazione del giocatore della Juve Il calcio italiano è tornato, nella giornata di ieri, ad essere scosso dal fenomeno ...

Vlahovic Juve (Gazzetta) - è rottura totale : saltato anche l’ultimo appuntamento di marzo. Cosa succede ora

di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve (Gazzetta), è rottura totale: saltato anche l’ultimo appuntamento in programma con l’agente a marzo. Cosa succede ora L’edizione odierna della Gazzetta ...

Vlahovic Juve : si defila una pretendente per il serbo? Non è lui il primo nome per l’estate - cosa sta succedendo

di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve: una pretendente in meno per l’attaccante serbo? Non è lui il primo nome per l’estate, cosa sta succedendo sul suo futuro Come riportato da Nicolò Schira, ...

I 100mila euro di Vlahovic, non indagato, alla gioielleria. Per un orologio o in aiuto di Fagioli?. Gazzetta rivela: "Vlahovic e quel bonifico da 100 mila euro, ha pagato il debito di Fagioli?". Lo scenario. Gazzetta – Vlahovic, non indagato ed estraneo ai fatti, e i 100 mila euro alla gioielleria Elysium per un Rolex. I 100mila euro versati da Vlahovic alla gioielleria? Forse per comprarsi un orologio…. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Gazzetta rivela: “Vlahovic e quel bonifico da 100 mila euro, ha pagato il debito di Fagioli?”. Lo scenario - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Da una nota di gazzetta.it si apprende che:) I 100mila euro di Vlahovic, non indagato, alla gioielleria. Per un orologio o in aiuto di Fagioli? - L'attaccante della Juve compare nella lista degli inquirenti per due versamenti da 50mila euro. Per comprare a tutti gli effetti un orologio, oppure il compagno in difficoltà economiche? La prima ipot ...

() Caso scommesse, nelle 39 pagine compare anche il nome di Dusan Vlahovic. La situazione del giocatore della Juve - Caso scommesse, nelle 39 pagine compare anche il nome di Dusan Vlahovic. La situazione del giocatore della Juve Il calcio italiano è tornato, nella giornata di ieri, ad essere scosso dal fenomeno dell ...