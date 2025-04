Traffico a Napoli le associazioni | Mesi di confronto senza esito

Mesi, le nostre associazioni di categoria hanno intrapreso un percorso di confronto istituzionale nell’ambito dei tavoli prefettizi, grazie anche alla disponibilità e all’attenzione dimostrate dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, figura di grande sensibilità e responsabilità verso le problematiche cittadine. Tuttavia, nonostante i numerosi incontri svolti con l’assessore alla Legalità – che, pur non avendo competenza diretta in materia di mobilità, ha sempre dimostrato impegno e senso del dovere – le nostre organizzazioni sindacali, congiuntamente alle associazioni dei consumatori e di primo soccorso sanitario non hanno ancora ottenuto riscontri concreti”. È quanto viene sottolineato in una lettera aperta indirizzata al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dalle associazione “Tassisti di Base”, “Dalla Parte del Consumatore”, dal “Movimento Consumatori”, “Nessuno Tocchi Ippocrate” e dal “Comitato ZTL Piazza Dante”. Anteprima24.it - Traffico a Napoli, le associazioni: “Mesi di confronto senza esito” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Da oltre nove, le nostredi categoria hanno intrapreso un percorso diistituzionale nell’ambito dei tavoli prefettizi, grazie anche alla disponibilità e all’attenzione dimostrate dal prefetto diMichele Di Bari, figura di grande sensibilità e responsabilità verso le problematiche cittadine. Tuttavia, nonostante i numerosi incontri svolti con l’assessore alla Legalità – che, pur non avendo competenza diretta in materia di mobilità, ha sempre dimostrato impegno e senso del dovere – le nostre organizzazioni sindacali, congiuntamente alledei consumatori e di primo soccorso sanitario non hanno ancora ottenuto riscontri concreti”. È quanto viene sottolineato in una lettera aperta indirizzata al sindaco diGaetano Manfredi dalle associazione “Tassisti di Base”, “Dalla Parte del Consumatore”, dal “Movimento Consumatori”, “Nessuno Tocchi Ippocrate” e dal “Comitato ZTL Piazza Dante”.

Traffico a Napoli, le associazioni: "Mesi di confronto senza esito". Caos traffico, appello al sindaco: subito piano traffico.

