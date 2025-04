Inter-Cagliari Calhanoglu o Asllani? Sei cambi rispetto Monaco! Le probabili formazioni

Inter-Cagliari, si giocherà oggi alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro (Milano): queste le probabili formazioni per la partita in programma questa sera, valevole per la trentaduesima giornata di Serie 2024-2025.Inter-Cagliari, probabili formazioni CASA – L’Inter torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di allungare in vetta alla classifica. Oggi alle 18 i nerazzurri affrontano il Cagliari a San Siro e, come previsto, Simone Inzaghi opta per sei cambi rispetto all’undici sceso in campo all’Allianz Arena. In difesa, torna titolare Yann Bisseck sul centro-destra, con Stefan de Vrij al centro al posto di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni confermato sul centro-sinistra. Sugli esterni spazio a Nicola Zalewski e Federico Dimarco, quest’ultimo recuperato e pronto per dare qualità e spinta sulla fascia sinistra. Inter-news.it - Inter-Cagliari, Calhanoglu o Asllani? Sei cambi rispetto Monaco! Le probabili formazioni Leggi su Inter-news.it , si giocherà oggi alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro (Milano): queste leper la partita in programma questa sera, valevole per la trentaduesima giornata di Serie 2024-2025.CASA – L’torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di allungare in vetta alla classifica. Oggi alle 18 i nerazzurri affrontano ila San Siro e, come previsto, Simone Inzaghi opta per seiall’undici sceso in campo all’Allianz Arena. In difesa, torna titolare Yann Bisseck sul centro-destra, con Stefan de Vrij al centro al posto di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni confermato sul centro-sinistra. Sugli esterni spazio a Nicola Zalewski e Federico Dimarco, quest’ultimo recuperato e pronto per dare qualità e spinta sulla fascia sinistra.

Potrebbe interessarti anche:

Inter Cagliari : dove vederla - orario e probabili formazioni

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Inter Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara ...

Dove vedere Torino-Cagliari in tv e streaming gratis : info match e probabili formazioni

La Serie A continua a regalare emozioni e, stasera, lo Stadio Olimpico Grande Torino si prepara ad ospitare un incontro che promette grande spettacolo: Torino contro Cagliari. La 22esima giornata ...

Roma-Cagliari : le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 16 marzo alle ore 16:00, per evitare sovrapposizione con la Maratona, la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro il Cagliari per la ventinovesima giornata di Serie A. Tanta delusione a ...

CdS - Inter-Cagliari, Inzaghi fa riposare Acerbi, Mkhitaryan e Thuram. Dubbio in regia tra Asllani e Calhanoglu. Le probabili formazioni di Inter-Cagliari (Serie A). Sky - Inter-Cagliari, Dimarco e Taremi recuperati. Novità sulla destra, scelta la coppia d'attacco. La probabile formazione. Inter, stanno tutti male davanti: chi segna ora? Lo sfogo di Asllani. Inter-Juventus, le probabili: chi gioca al posto di Calhanoglu, Asllani o Zielinski?. Cagliari-Inter 0-3: cronaca e tabellino. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) CdS - Inter-Cagliari, Inzaghi fa riposare Acerbi, Mkhitaryan e Thuram. Dubbio in regia tra Asllani e Calhanoglu - Nel momento cruciale della stagione, che vede l'Inter impegnata su tutti i fronti, Inzaghi "ha bisogno di trarre il meglio da tutta la rosa a disposizione, facendo alcuni cambi mirati per gestire le f ...

(Secondo quanto riportato da ilsussidiario.net:) Probabili formazioni Inter Cagliari/ Quote: Zalewski e Asllani si giocano il posto (Serie A, 12 aprile 2025) - Probabili formazioni Inter Cagliari: ennesimo impegno nerazzurro in un aprile ricchissimo, Simone Inzaghi può aprire ancora al turnover.

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Le probabili formazioni di Inter-Cagliari (Serie A) - Dopo aver sbancato l'Allianz Arena battendo il Bayern Monaco, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato, dove in occasione della 32ª giornata se la vedrà con il Cagliari per tentare l'allungo in cla ...