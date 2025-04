Tvzap.it - Lutto nel cinema, addio a una vera leggenda: i suoi film veri cult

Social. Il mondo del cinema piange la scomparsa di Ted Kotcheff, regista canadese che ci ha lasciato il 10 aprile all'età di 94 anni. La notizia, riportata dal quotidiano The Globe and Mail, ha scosso l'industria cinematografica internazionale. Kotcheff, nato William Theodore Kotcheff il 7 aprile 1931 a Toronto, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale. Iniziando la sua carriera come autore radiofonico, Kotcheff si trasferì in Gran Bretagna per esplorare il mondo del cinema. Qui si distinse nel genere della commedia satirica con film come "Tiara Tahiti" (1962) e "Flagrante adulterio" (1965). Queste opere evidenziarono la sua capacità di adattarsi a diversi stili narrativi, ponendo le basi per una carriera poliedrica. Dal trionfo a Berlino al successo di "Rambo": l'ascesa internazionale Il ritorno in Canada segnò un punto di svolta nella sua carriera.