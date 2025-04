Auto elettriche inutili contro l’inquinamento se l’energia non è green

Auto elettriche si rivelano determinanti nel tagliare le emissioni inquinanti, ma solo a patto che l’energia arrivi da fonti rinnovabili.Di conseguenza, una spinta alla transizione ecologica nel solo campo dell’Automotive, senza una riconversione delle fonti energetiche, si tradurrà in un inevitabile quanto costosissimo fallimento relativamente al taglio delle emissioni di CO2.I limiti delle Auto elettricheÈ quanto afferma uno studio condotto dai ricercatori delle Università di Auckland (Usa) e di Xiamen (Cina), pubblicato sulla rivista Energy.Lo studio ha preso in considerazione 26 economie globali nell’arco di 13 anni (dal 2009 al 2021) e ha rilevato come crescita economica, tecnologie verdi, veicoli elettrici e urbanizzazione influenzino direttamente le emissioni di CO?. I risultati mostrano che il Pil pro capite tende ad aumentare le emissioni, mentre innovazione tecnologica, diffusione dei veicoli elettrici e maggior utilizzo di energie rinnovabili hanno effetti mitigatori. Quifinanza.it - Auto elettriche inutili contro l’inquinamento se l’energia non è green Leggi su Quifinanza.it Lesi rivelano determinanti nel tagliare le emissioni inquinanti, ma solo a patto chearrivi da fonti rinnovabili.Di conseguenza, una spinta alla transizione ecologica nel solo campo dell’motive, senza una riconversione delle fonti energetiche, si tradurrà in un inevitabile quanto costosissimo fallimento relativamente al taglio delle emissioni di CO2.I limiti delleÈ quanto afferma uno studio condotto dai ricercatori delle Università di Auckland (Usa) e di Xiamen (Cina), pubblicato sulla rivista Energy.Lo studio ha preso in considerazione 26 economie globali nell’arco di 13 anni (dal 2009 al 2021) e ha rilevato come crescita economica, tecnologie verdi, veicoli elettrici e urbanizzazione influenzino direttamente le emissioni di CO?. I risultati mostrano che il Pil pro capite tende ad aumentare le emissioni, mentre innovazione tecnologica, diffusione dei veicoli elettrici e maggior utilizzo di energie rinnovabili hanno effetti mitigatori.

