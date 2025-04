Vota prosecco

Ilgiornale.it - Vota prosecco Leggi su Ilgiornale.it Osserviamo solo che candidare a governatore del Veneto, la Regione più campanilista e vinicola d'Italia, una che viene da Taranto e che disse "l'alcool è cancerogeno e non si deve berne nemmeno una goccia", è un'ottima strategia. Per perdere

Potrebbe interessarti anche:

Italia non vota risoluzione UE sull'Ucraina : Crosetto spiega il sostegno agli USA

"L'Italia non ha votato la risoluzione" al Parlamento europeo sull'Ucraina, "perchè noi non votiamo qualcosa che vada contro gli americani". Lo ha spiegato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, ...

San Valentino da Orobica Pesca : Crudité Royale e Prosecco a casa tua

San Valentino è alle porte, e cosa c’è di meglio di una cena romantica a base di pesce freschissimo? Orobica Pesca ha preparato un’offerta speciale per rendere la vostra serata ancora più ...

"Mangio Bigoli in salsa e bevo Prosecco". Così Francesca Michelin si prepara al Festival di Sanremo

Bigoli in salsa e un bicchiere di Prosecco. Se c’è una certezza nel gusto di Francesca Michielin, è questa. Quando si tratta di scegliere tra i piatti simbolo della sua regione, il Veneto, la ...

Vota prosecco. «Spumante Docg, chiamiamolo Classese» Oggi il Consorzio vota una svolta storica. Furti a catena nelle cantine. Zaia: «La "banda del Prosecco" va sgominata». Donatella Rettore e la leggerezza di “Disco Prosecco” – RECENSIONE. Sorpresa alle elezioni del Prosecco Docg. Fuori Bortolomiol, Adami in lizza per la presidenza: "Sono pronto". Giambattista Battistello morto in moto sulle colline del Prosecco: «Andava a portare fiori dove è stata trovata Giulia Cecchettin». Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Prosecco Doc Imoco, ultimo test a Pinerolo superato a pieni voti. Adesso l'assalto alla Coppa Italia - VILLAFRANCA PIEMONTE (TORINO) Alla fine è più facile del previsto l'ultimo test della Prosecco Doc Imoco in vista della Coppa Italia che incombe nel prossimo weekend. Sul campo della Wash4green ...