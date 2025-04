Il borsino delle professioni attese oltre 14mila assunzioni in provincia | i settori più richiesti

attese per il secondo trimestre del 2025 oltre 14mila assunzioni. Sono le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio ed elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali. Forlitoday.it - Il borsino delle professioni, attese oltre 14mila assunzioni in provincia: i settori più richiesti Leggi su Forlitoday.it per il secondo trimestre del 2025. Sono le previsioni occupazionalili diffuse dalla Camera di commercio ed elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionaliimprese industriali.

Potrebbe interessarti anche:

Con la Pasqua scatta la stagione turistica - previste nuove assunzioni : il borsino delle professioni

Attese per il secondo trimestre del 2025 oltre 14mila assunzioni. Sono le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio ed elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il ...

Stellantis avvia il ricambio generazionale a Mirafiori con oltre 100 assunzioni di ingegneri

Stellantis inizia il ricambio generazionale a Mirafiori. Nei prossimi giorni saranno assunti oltre cento ingegneri: in parte saranno stabilizzazioni di contratti, in parte si tratta di assunzioni di ...

Bergamo celebra il Vaisakhi : attese oltre 3000 persone per la festa della comunità Sikh

Bergamo. Sabato 5 aprile la comunità Sikh di Bergamo si riunirà per celebrare il Vaisakhi, importante festività religiosa che segna l’inizio della primavera. La manifestazione si terrà in via Spino, ...

Il borsino delle professioni, attese oltre 14mila assunzioni in provincia: i settori più richiesti. Borsino del lavoro: in Molise attesi oltre 4.600 ingressi nel primo trimestre 2025. Ne parlano su altre fonti