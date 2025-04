Caso scommesse illegali | Vlahovi? voleva aiutare Fagioli o scommetteva?

scommesse illegali che ha travolto parte del mondo calcistico italiano: quello di Dusan Vlahovi?. L'attaccante della Juventus, fino ad ora mai coinvolto direttamente o indirettamente nell’indagine, compare tra le carte del sequestro. Torinotoday.it - Caso scommesse illegali: Vlahovi? voleva aiutare Fagioli o scommetteva? Leggi su Torinotoday.it Spunta un nome inaspettato nei documenti dell'inchiesta sulleche ha travolto parte del mondo calcistico italiano: quello di Dusan?. L'attaccante della Juventus, fino ad ora mai coinvolto direttamente o indirettamente nell’indagine, compare tra le carte del sequestro.

Caso scommesse, compare anche il nome di Vlahovic! Versamento di 100mila euro, il motivo. Corriere: scommesse, Vlahovic in aiuto a Fagioli. Versò 100.000€ alla gioielleria.

