Ribaltone meteo torna il maltempo sull’Italia | in questi giorni sarà meglio tenere vicino l’ombrello

maltempo in arrivo sull’Italia dopo una parentesi quasi estiva. Dopo giorni di sole e temperature elevate, si prepara un cambio radicale del meteo: a partire da domenica, l’alta pressione cederà il passo a una serie di perturbazioni atlantiche che colpiranno prima il Nord-Ovest e la Toscana, per poi estendersi a buona parte del Centro. Secondo gli esperti, ci attendono almeno cinque giorni di piogge, con fenomeni localmente intensi e temperature in calo.A confermare il cambiamento è Mattia Gussoni, meteorologo de iLmeteo.it, che sottolinea come queste ore rappresentino solo un’illusione estiva: il clima è mite, il sole splende e le temperature toccano anche i 28°C, ma si tratta di una tregua momentanea. «Stiamo vivendo un assaggio d’estate – spiega – con mari calmi, venti deboli e raggi UV già pericolosi: è il momento della prima abbronzatura, la più rischiosa per la pelle, e va affrontata con protezione solare alta». Thesocialpost.it - Ribaltone meteo, torna il maltempo sull’Italia: in questi giorni sarà meglio tenere vicino l’ombrello Leggi su Thesocialpost.it in arrivodopo una parentesi quasi estiva. Dopodi sole e temperature elevate, si prepara un cambio radicale del: a partire da domenica, l’alta pressione cederà il passo a una serie di perturbazioni atlantiche che colpiranno prima il Nord-Ovest e la Toscana, per poi estendersi a buona parte del Centro. Secondo gli esperti, ci attendono almeno cinquedi piogge, con fenomeni localmente intensi e temperature in calo.A confermare il cambiamento è Mattia Gussoni,rologo de iL.it, che sottolinea come queste ore rappresentino solo un’illusione estiva: il clima è mite, il sole splende e le temperature toccano anche i 28°C, ma si tratta di una tregua momentanea. «Stiamo vivendo un assaggio d’estate – spiega – con mari calmi, venti deboli e raggi UV già pericolosi: è il momento della prima abbronzatura, la più rischiosa per la pelle, e va affrontata con protezione solare alta».

Potrebbe interessarti anche:

Ancora pioggia sull’Italia - le regioni colpite : previsioni meteo

Non farà freddo ancora per qualche giorno Settimana con piogge a spasso per l’Italia, ma niente freddo. Dopo il passaggio del ciclone del fine settimana, la pressione atmosferica tenderà ad ...

Quanto durerà il maltempo sull’Italia con pioggia e neve : schiarite in arrivo - le previsioni meteo

Le previsioni del meteorologo e divulgatore Paolo Sottocorona. "Nei prossimi giorni avremo ancora fenomeni meteo su Alta Toscana, Liguria e Basso Piemonte, ma non intensi. Nella seconda parte della ...

Vortice polare e ondata di freddo sull'Italia - cosa può succedere al meteo nella seconda parte di febbraio

Il vortice polare minaccia un'ondata di freddo in Italia. Possibile split e arrivo del Buran con neve e gelo nella seconda metà di febbraio

Ribaltone meteo e cinque giorni di pioggia sull'Italia, le previsioni. Meteo: ribaltone totale dopo il maltempo!. Meteo: la prossima settimana ribaltone, ritorna il freddo polare. Meteo news: il RIBALTONE potrebbe durare più del previsto. Meteo - Ribaltone modellistico per Capodanno, con maltempo pronto a colpire l'Italia, i dettagli. Allerta Meteo, grande ribaltone a Ferragosto: maltempo estremo. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Ribaltone meteo e cinque giorni di pioggia sull'Italia, le previsioni - Domenica delle Palme all'insegna del maltempo, arrivano i temporali. Che tempo farà fino a lunedì 14 aprile ...

(Risulta da fonti di iltempo.it che:) Meteo, tra domenica e lunedì torna il maltempo. Sottocorona: "Anche qualcosa di più" - Il cambio di passo è all'orizzonte e la stabilità, che ha caratterizzato il quadro meteorologico dell'ultima settimana, ...

(Da quanto emerge da informazione.it:) Meteo Weekend: scoppia l'Estate, ma da Domenica improvviso ribaltone, i dettagli - Sabato quasi estivo, Domenica tornano piogge e temporali Prepariamoci a un fine settimana dai due volti, quasi cinematografico: il meteo ci ingannerà con un sabato dal sapore d’estate, solo per ribalt ...