Incidente con una minimoto a Palermo morto bambino di quattro anni | lunedì si era schiantato contro un muretto

morto il bambino di quattro anni che lunedì scorso ha avuto un Incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco di Palermo. Il piccolo, Thomas Viviano, è deceduto venerdì sera all’ospedale pediatrico Di Cristina dopo quattro giorni di agonia.L’Incidente era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via Giovanni Bruno, a poca distanza dall’abitazione del bambino. Il piccolo era a bordo di una minimoto, un mezzo che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto. A soccorrerlo era stato il padre che lo aveva subito trasportato all’ospedale Ingrassia. Il piccolo, vista la gravità delle sue condizioni, era stato intubato e trasferito all’Ospedale dei Bambini di Cristina dove era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico: il bambino aveva infatti riportato delle gravi lesioni interne oltre a delle fratture facciali. Ilfattoquotidiano.it - Incidente con una minimoto a Palermo, morto bambino di quattro anni: lunedì si era schiantato contro un muretto Leggi su Ilfattoquotidiano.it ildichescorso ha avuto uncon unanel quartiere Boccadifalco di. Il piccolo, Thomas Viviano, è deceduto venerdì sera all’ospedale pediatrico Di Cristina dopogiorni di agonia.L’era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via GiovBruno, a poca distanza dall’abitazione del. Il piccolo era a bordo di una, un mezzo che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentementeun. A soccorrerlo era stato il padre che lo aveva subito trasportato all’ospedale Ingrassia. Il piccolo, vista la gravità delle sue condizioni, era stato intubato e trasferito all’Ospedale dei Bambini di Cristina dove era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico: ilaveva infatti riportato delle gravi lesioni interne oltre a delle fratture facciali.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente sulla SR 71 a Corsalone : quattro feriti trasportati in ospedale

È stato attivato alle ore 6.45 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per un incidente stradale avvenuto sulla SR 71, nel Comune di Chiusi della Verna, località Corsalone. L’incidente ha ...

Quattro feriti nell’incidente a catena a Corsalone

CHIUSI DELLA VERNA – Incidente che ha coinvolto quattro vetture a Corsalone. Quattro i feriti all’alba in provincia d’Arezzo sulla strada regionale 71. Sul posto sono intervenuti l’automedica del ...

Incidente sulla statale 640 : scontro fra quattro auto - cinque i feriti : uno trasferito in codice rosso a Caltanissetta

Quattro autovetture coinvolte, una delle quali s'è ribaltata, e cinque feriti. Uno, inizialmente è sembrato essere - anche perché aveva perso coscienza -, in gravi condizioni, motivo per il quale è ...

Incidente con la minimoto a Palermo, morto bimbo di 4 anni. Palermo, con la minimoto contro un muretto: morto bimbo di 4 anni | Dubbi sulla dinamica dell'incidente. Thomas Viviano: il bambino di 4 anni morto dopo l'incidente in minimoto. Incidente con la minimoto a Palermo, muore un bimbo di 4 anni. Bimbo di 4 anni muore dopo incidente con la minimoto a Palermo, l’ipotesi investigativa: “Forse non era solo”. Palermo, incidente in minimoto: morto il bambino di 4 anni - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Incidente con la minimoto, muore bambino a Palermo: Thomas Viviano aveva 4 anni - Tragedia a Palermo. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco. Ricoverato in gravissime ...

(Da una nota di iltempo.it si apprende che:) Palermo, morto il bimbo di 4 anni che aveva avuto un incidente in minimoto - Dopo quattro giorni di agonia, è morto il bambino di quattro anni che lunedì scorso era rimasto coinvolto in un incidente con una ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Bambino muore a 4 anni dopo 4 giorni di agonia: fatale l'incidente con la minimoto - Tragedia a Palermo. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco. Ricoverato in gravissime ...